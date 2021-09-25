Muslera'nın şoke eden görüntüsü: Maç sonu Babacar'ın üzerine yürüdü

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Alanyasporlu futbolcu Khouma Babacar'a saldırmaya çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele sonrası koridorda çekilmiş görüntüler paylaşıldı.
Sosyal medyada hızla yayılan videoda Fernando Muslera'nın rakip takım oyuncusu Babacar'a saldırmaya çalıştığı görüldü.
Muslera'nın hamlesi sonrası koridorda arbede yaşanırken, Uruguaylı eldiven araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.