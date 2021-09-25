Beşiktaş'a Pjanic'den kötü haber!



Pjanic Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında oynayabilecek mi? Milyonlarca Beşiktaş taraftarı bu sorununu yanıtını merak ediyordu. Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı son dakika bilgisine göre Miralem Pjanic ve Atiba, Ajax maçında sahada olamayacak.



PJANİC DE ARKA ADALESİNDEN SAKATLANMIŞTI!



Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, çok formdayken sakatlandı. Altay karşılaşmasının ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerini Güven Yalçın'a bırakan Pjanic, Ajax maçında kadroda olmayacak.



KAPTAN ATİBA DA YOK...



Sakatlar kervanına Miralem Pjanic de katıldı. Aynı şekilde takım kaptanı Atiba da Ajax karşısında sahada olmayacak.



Pjanic ve Atiba'nın Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında da kadroda olması beklenmiyor.



