Beşiktaş ve Altay karşı karşıya!

Süper Lig'de 7. Haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan tam 11 futbolcu kadroda yer almıyor. Siyah-beyazlılar, U19 takımından 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İzmir'deki zorlu maçı Fırat Aydınus yönetiyor.



BEŞİKTAŞ'TA TAM 11 OYUNCU KADRODA YOK



Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemiyor.