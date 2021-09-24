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Beşiktaş ve Altay karşı karşıya!

Beşiktaş ve Altay karşı karşıya!

Süper Lig'in 7. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Üst üste aldığı son dakika sakatlık haberleriyle sarsılan Beşiktaş’ta yıldız futbolcular kadroda yer almıyor. Geride kalan 6 haftada topladığı 14 puanla lider durumda olan Beşiktaş ile 12 puanlı Altay'ın mücadelesini Fırat Aydınus yönetiyor.

Spor / 24 Eylül 2021 Cuma 19:07
Beşiktaş ve Altay karşı karşıya!

Süper Lig'de 7. Haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan tam 11 futbolcu kadroda yer almıyor. Siyah-beyazlılar, U19 takımından 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İzmir'deki zorlu maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'TA TAM 11 OYUNCU KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemiyor.


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