Ülker Stadyumu'nda yangın!

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmaya golle başladı. Diego Rossi'nin asistinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, henüz 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı oynanmaya devam ederken Ülker Stadyumu'nun üst bölümünde bulunan ısıtma sisteminde ufak çaplı bir yangın çıktı.



Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgiye göre, çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.