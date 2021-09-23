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Ülker Stadyumu'nda yangın!

Ülker Stadyumu'nda yangın!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesi golle başladı. Fenerbahçe, karşılaşmanın 2. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken Ülker Stadyumu'nun üst bölümünde ufak çaplı bir yangın çıktı. Stat görevlileri çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Spor / 23 Eylül 2021 Perşembe 21:23
Ülker Stadyumu'nda yangın!

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmaya golle başladı. Diego Rossi'nin asistinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, henüz 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı oynanmaya devam ederken Ülker Stadyumu'nun üst bölümünde bulunan ısıtma sisteminde ufak çaplı bir yangın çıktı.

Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgiye göre, çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.


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