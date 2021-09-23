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Beşiktaş'ta 4 isim PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş'ta 4 isim PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan olaylı Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş antrenörlerinden Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem, PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Adana Demirspor'dan da kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi.

Spor / 23 Eylül 2021 Perşembe 11:35
Beşiktaş'ta 4 isim PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan olaylı Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş antrenörlerinden Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem, PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Adana Demirspor'dan da kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi.


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