Galatasaray Kayseri'de fena dağıldı!

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, şok üstüne şok yaşadı. Kayserispor, ilk yarının sonlarında Thiam ve Emrah Başsan ile bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısına da golle başlayan Kayserispor, kazandığı penaltıyı yine Thiam ile gole çevirmesini bildi. Değişikliklerle oyuna ortak olmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Kayserispor’a karşı üstünlük kurmayı başaramadı. Fatih Terim ve öğrencileri, son 4 haftada 10 puan kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları…