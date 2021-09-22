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Galatasaray Kayseri'de fena dağıldı!

Galatasaray Kayseri'de fena dağıldı!

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, şok üstüne şok yaşadı. Kayserispor, ilk yarının sonlarında Thiam ve Emrah Başsan ile bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısına da golle başlayan Kayserispor, kazandığı penaltıyı yine Thiam ile gole çevirmesini bildi. Değişikliklerle oyuna ortak olmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Kayserispor’a karşı üstünlük kurmayı başaramadı. Fatih Terim ve öğrencileri, son 4 haftada 10 puan kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Spor / 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:55
Galatasaray Kayseri'de fena dağıldı!

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayserispor maçından önceki 3 maçında puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Kayseri deplasmanında da yenilgiden kurtulamadı.

Bol rotasyonlu bir ilk 11'le sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısında Thiam ve Emrah Başsan'ın golleriyle 2-0 geriye düştü.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fatih Terim, 52. dakikada gelen penaltı kararıyla adeta şoka uğradı. Topun başına geçen Thiam, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

Bu dakikadan sonra rakibine üstünlük kuramayan Galatasaray, Kayserispor kalesinde tehlikeli pozisyonlara girmeyi başaramadı.

Bu sonuçla Galatasaray 8 puanda kalırken, Kayserispor 10 puana yükseldi ve 8. sıraya oturdu.


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