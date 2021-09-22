Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu!

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşmesine rağmen 3-3'ü yakalayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.



Geri dönüşün mimarı, attığı 2 golle Mario Balotelli olurken goller sonrasındaki reaksiyonu da maç sonundaki büyük arbedeyi yaratmıştı.



Mario Balotelli'nin, hem attığı goller hem de goller sonrasındaki hareketleri dünya basınında geniş yer buldu.



Haberlerde, Balotelli'nin Sergen Yalçın'ın sözlerine reaksiyonu konu edildi.





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