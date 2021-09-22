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Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu!

Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu!

Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçında attığı goller ve sonrasındaki hareketleriyle yarattığı kargaşa, dünya basınında da geniş yer buldu.

Spor / 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:17
Balotelli'nin yaptığı hareket dünya basınında manşet oldu!

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşmesine rağmen 3-3'ü yakalayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Geri dönüşün mimarı, attığı 2 golle Mario Balotelli olurken goller sonrasındaki reaksiyonu da maç sonundaki büyük arbedeyi yaratmıştı.

Mario Balotelli'nin, hem attığı goller hem de goller sonrasındaki hareketleri dünya basınında geniş yer buldu.

Haberlerde, Balotelli'nin Sergen Yalçın'ın sözlerine reaksiyonu konu edildi.


CORIERE DELLO SPORT

'Balotelli, goller ve kavga: Pjanic'in Beşiktaş'ı ile 3-0'dan 3-3. Sonrası kaos...'



FANPAGE
'Balotelli'nin eski düşmanından intikamı'




SPORTAL
'Mario Balotelli, geri döndü: Gol ve tartışmalı kutlama'



SKY SPORT
'Balotelli'den goller ve rakip teknik direktör ile tartışma'



OLE
'Mario Balotelli'nin kendisini dikkate almayan teknik direktörden intikamı'



L'EQUPIE
'Mario Balotelli, Adana Demirspor'u Beşiktaş'tan kurtardı'



DAILY MAIL
'Mario Balotelli, Manchester City formasıyla LA Galaxy'ye karşı yaptığı kötü şöhretli vuruştan sonra kendisine 'beyinsiz' diyen Sergen Yalçın'a 8 yıl sonrasında sataşıyor'



MIRROR
'Mario Balotelli, kendisine 'beyinsiz' diyen teknik direktöre küstahca gol sevinciyle sataşıyor'




AS
'Balotelli, bu harika golü attıktan sonra kutlamada Sergen Yalçın'ın yanına gitti'



MARCA
'Mario Balotelli, teknik direktörün tartışmalı açıklamalarını unutmadı'


Sergen Yalçın


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