Beşiktaş ilk yarıda önde!

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Adana Demirspor



45' Gol... Beşiktaş 2-0 Adana Demirspor (Josef)



33' Ezeh'in pasıyla Assombalonga ceza sahaısna sokulmak istedi. Montero son anda araya girdi.



23' Rosier'in sağ kanattan ortasında Simon Deli topu uzaklaştırdı.



20' Gol... Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor (Montero)



10' Savunma arkasına atılan uzun topa Assombalonga hareketlenmek istedi. Welinton geçit vermedi.



9' Welinton'un pasıyla sol kanatta Larin hareketlenmek istedi ama topu kontrol edemedi. Taç.



5' Oğuzhan, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenmek isterken Simon Deli'nin faulü ile yerde kaldı. Simon Deli bu faul sonrasında sarı kart gördü.



3' Oğuzhan'ın sol kanattan yerden ortasında Samet topu karşıladı.



1' Maç başladı.



Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk ediyor.



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi



Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga