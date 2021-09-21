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Beşiktaş Adana Demirspor'la berabere!

Beşiktaş Adana Demirspor'la berabere!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor / 21 Eylül 2021 Salı 21:04
Beşiktaş Adana Demirspor'la berabere!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 20. dakikada Montero ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonuna doğru yaşanan ilginç pozisyonda Josef'in orta sahadan yaptığı ortada, Adana Demirspor defansında bir anlaşmazlığa yol açtı ve top ağlara gitti.

Bu golle Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

ADANA DEMİRSPOR 1 PUANI KAPTI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, 59. dakikada Rıdvan'la farkı 3'e çıkardı.

Golden sonra baskıya karşılık veren Adana Demirspor, 59. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Balotelli, 79. dakikada harika bir gol attı ve durumu 3-2'ye getirdi.

Adana Demirspor'da 90+6'da yine sahneye çıkan Balotelli durumu 3-3'e getirdi ve maçı takımına kazandırdı.


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