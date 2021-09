A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor!

İşte yapılan açıklamalar;



HAMİT ALTINTOP



İlk olarak Ampute Milli Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir performansla, kaliteli bir oyunla, galibiyetlerle ve kupayla bizi gururlandırdılar. Osman hocamızı ve bütün takımı tebrik ediyorum. İnşallah bize de A takım için nasip olur. Selim abiye ve Şenol Güneş'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Şenol Güneş'e hayatında başarı diliyorum. Selim abiyle yolumuza devam ediyoruz zaten. Eski bir milli futbolcu olarak böyle bir karara başkanımızla birlikte ortak olmaktan gurur duyuyorum. Bana böyle bir sorumluluk verdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Ben Hamit Altıntop olarak bu zor sorumluluğu keyfe çevireceğimden emin olabilirsiniz. Zor bir görev, ne yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Başkanımız önderliğinde yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Genç, modern, taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyoruz. Kendisi sorumluluğunun bilincinde. Beraber çok güzel konuşmalar yaptık. Ben kendisine birikimimle ve kalitemle destek olacağımın sözünü verdim. Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 başarılı yıl geçirdikten sonra A takımı hak ettiğini düşünüyoruz. Almanya'da bu şansı bulamadı ama ikinci vatanında bu şansı kendisine verdik. Umuyorum ki bu şansı değerlendirecektir. Nihat Özdemir başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım başarılı günlerde yeniden buluşuruz.



NİHAT ÖZDEMİR



Bugün Milli Takımımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle Şenool Güneş hocamıza bugüne kadar yaptığı katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle çok güzel günler yaşadık. Son dönemde kan değişikliği gereği duyduk ve Şenol Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Daha sonra yönetimimizle değerlendirmeler yaparak Stefan Kuntz'u göreve getirme kararı aldık. Son 5 yılda Almanya Ümit Milli Takımı'yla yakaladığı başarılarla adını tarihe yazdırdı. Elemelerde kalan 4 maçta, özellikle Norveç maçında ülkemizi Milli Takım etrafında toplanmaya davet ediyorum. A Milli Takım her şeyin üstünde, başka takımımız yok. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Eğer ki başaramazsak gerekli dersleri çıkarıp yolumuza hemen devam edeceğiz. Almanya'daki EURO 2024'e hazırlanmaya başlayacağız. Her ne sonuç alırsak alalım çocuklarımızı ve hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli - yabancı meselesinin içine çekerek kendisini yıpratmayalım. Kendisi Milli Takım'ın ilk yabancı hocası değil. Biz kendisine inanıyoruz, uzun yıllar birlikte çalışmak istiyoruz. Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçte Hamit Altıntop Milli Takımlardan sorumlu olacak ve tecrübesini ortaya koyacaktır. Hem Almanya hem de Türkiye'yi bilen biri olarak hocamızla bizler arasında köprü olacaktır. Stefan Kuntz ile görüşme yapmamıza izin veren ve bize kolaylık sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na teşekkürü borç biliyorum. Türkiye ve Almanya federasyonları arasındaki dostluğun sembolü olarak bir harekete imza attılar. İlk günden itibaren görüşmeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı ve Hamit Altıntop, yaptıkları çalışmalarla bu anlaşmanın mimarı oldular. Selim Soydan'a da teşekkür ediyorum. 2,5 yılda takımımıza katkı sağladı. Hak etmediği eleştiriler de aldı. Kendisi yönetim kurulu üyemiz olarak çalışmalarımıza katkı vermeye devam edecek.



STEFAN KUNTZ



Hamit beni ilk aradığında gururlu hissettim. Çok başarılı Türk teknik direktörlerin ardından göreve başladığım için mutluyum. Bugünkü imza töreninden sonra tüm gücümüzü toplayıp hızlı bir şekilde Norveç maçına hazırlanacağız. Teknik direktör dışarıya açılan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekip de önemlidir. Ekip denilince sadece oyuncular değil, herkesin ona destek olması gerekmektedir. Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Almanya federasyonu ile son derece profesyonel görüşmeler yürüttüler. Sert müzakereler oldu ama adil bir sonuç ortaya çıktı. Sonunda buradayım. Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum. Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz. Aileme Türkiye ile görüştüğümü söylediğimde verdikleri cevap 'Biz de seninle gelelim' oldu. Bundan daha iyi bir iltifat olamaz. Bana gösterilen bu inanç için teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Onlara organizasyon ve yapı kazandıracağız. Yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek, başarısızlıklardan bahsetmekten daha güzel olacaktır. Umarım başarılı günler geçiririz.



Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Sahadayken aklıma Beşiktaş'tayken öğrendiğim futbol Türkçesi diyebileceğim kelimeler gelecektir. Fikirlerimi şimdiden anlatmayı istemiyorum. Önce oyuncularla görüşeceğim, kulüplerle, antrenörlerle görüşeceğim. Her farklı fikre açığım. Hamit bana bu görüşmelerde ve kararlarda yardımcı olacaktır. İzlediğim maçlar oldu. Kafamda fikirler var ancak daha temkinli gideceğiz.