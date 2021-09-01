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Türkiye berabere kaldı!

Türkiye berabere kaldı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanılan olumsuz tecrübenin ardından milliler, yeniden sahne alıyor. Bu kez 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Eylül ayının ilk maçında Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuz mücadelenin son saniyelerinde gelen frikik golü skoru belirledi.

Spor / 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:52
Türkiye berabere kaldı!



A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, son saniyelerde yenilen frikik golüyle 2-2 sona erdi.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen milliler, ikinci yarının son dakikalarında Radunovic'in serbest vuruştan attığı gole engel olamadı.

Bu beraberlikle Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puanını 8'e yükselten milliler, Hollanda'nın da Norveç ile 1-1 berabere kalmasıyla grup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.

A Milli Takımımız gruptaki 5. maçında cumartesi günü Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

GALİBİYET ÖZLEMİ 4 MAÇA YÜKSELDİ

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.


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