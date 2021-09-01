Türkiye berabere kaldı!





A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, son saniyelerde yenilen frikik golüyle 2-2 sona erdi.



Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen milliler, ikinci yarının son dakikalarında Radunovic'in serbest vuruştan attığı gole engel olamadı.



Bu beraberlikle Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puanını 8'e yükselten milliler, Hollanda'nın da Norveç ile 1-1 berabere kalmasıyla grup liderliğini sürdürdü.



Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.



A Milli Takımımız gruptaki 5. maçında cumartesi günü Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.



ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ



Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.



GALİBİYET ÖZLEMİ 4 MAÇA YÜKSELDİ



A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.



Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.