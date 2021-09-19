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Milli takımın yeni hocası resmen açıklandı!

Milli takımın yeni hocası resmen açıklandı!

A Milli Takım'ın yeni hocası resmen Stefan Kuntz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Spor / 19 Eylül 2021 Pazar 16:09
Milli takımın yeni hocası resmen açıklandı!

A Milli Takım'ın yeni hocası resmen Stefan Kuntz oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 'TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz' denildi.



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