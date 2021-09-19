Maça damla vuran olay! Muslera çıldırdı!

Süper Lig'de 5. haftada Galatasaray evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Avrupa'ya Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. (2 beraberlik 1 mağlubiyet)



MAÇA DAMGA VURAN OLAY: NECATİ ATEŞ VE BÜLENT KORKMAZ YAŞADI



Gergin geçen Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalar güne damga vurdu. Saha kenarında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz arasında başlayan tartışma soyunma odası koridorlarına taştı.



48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.



SERKAN KIRINTILI KALECİ MUSLERA'YI ÇILDIRTTI



Meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.



MUSLERA SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI



"Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.



FATİH TERİM'DEN TARAFTARLARA TEPKİ!



Maçın ardından açıklamalar yapan Fatih Terim, Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'ı yuhalayan taraftaralara sitem etti. Fatih Terim "Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor?" diyerek taraftarlara tepki gösterdi.



BABEL TARAFTARLAR TARAFINDAN ISLIKLANDI



Ryan Babel'in Instagram paylaşımı: "Bugün beni destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim, takdire şayandı."



Oyunun 70. dakikasında oyuna giren Babel, topu ayağına aldığı sırada Galatasaray taraftarları tarafından ıslıklandı. Babel daha sonra kendisine tepki gösteren taraftarı alkışlayarak karşılık verdi.



Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Nisan 2007'den (Kayseri Erciyesspor'un başında) bu yana ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti.