Gururlandıran Başarı!

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, muhteşem bir başarıya imza attı. Son şampiyon Türkiye, farklı skorlarla finale kadar yükseldiği turnuvanın finalinde İspanya'yı 6-0 gibi olağanüstü bir skorla mağlup etmeyi başardı ve bir kez daha Avrupa Şampiyonu oldu.



Ampute Milli Futbol Takımı, turnuva boyunca Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, İrlanda'yı 4-0 ve Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."