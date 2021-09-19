Galatasaray kendi sahasında kaybetti!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 87. dakikada Candeias'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini alsa da ligde üst üste 3. maçında puan kaybı yaşarken Alanyaspor ise Bülent Korkmaz yönetiminde 2'de 2 yapmış oldu.

Galatasaray , Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor, 87. dakikada Candeias'ın attığı golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligde ilk yenilgisini alsa da üst üste 3. lig maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray, 5 maç sonunda 8 puanda kaldı. Bülent Korkmaz yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Alanyaspor ise 5 maç sonunda 9 puana ulaştı.



Alanyaspor 1-0 Galataray maçının detayları



1' Maç başladı.



8' Alexandru Cicaldau'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Aytemiz Alanyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.



18' Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.



22' Alexandru Cicaldau'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı tek yumrukla topu uzaklaştırıyor. Ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Olimpiu Morutan, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.



35' Kerem'in ceza sahası dışından köşeye şutunu kaleci kornere çeliyor.



38' Efecan Karaca'nın pasıyla sol kanattan atağa katılan Cristian Borja yerden ceza alanı içine ortasını yapıyor. Victor Nelsson'un kayarak müdahelesinde Fernando Muslera'dan seken top üst direğe çarparak kornere çıkıyor.



43' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı hemen gerisine açılan topa Patrick Van Aanholt sol ayağıyla çok sert vuruyor ancak top üstten auta çıkıyor.



45' İlk yarı sona erdi.



46' Fatih Terim, ikinci yarı başlarken 3 değişiklik birden yapıyor. Mostafa Mohamed, Feghouli ve Emre Kılınç; Taylan, Halil ve Morutan yerine oyuna giriyor.



52' Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ortasında top Serkan Kırıntılı'da kalıyor.



59' Alexandru Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mostafa Mohamed ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.



79' Patrick Van Aanholt çok uzaklardan kaleyi düşünüyor ancak savunmadan seken top kornere çıkıyor.



87' GOL! Alanyaspor, Candeias ile öne geçiyor.