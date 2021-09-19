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Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu!

Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, bu sezon ilk galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ilk kez yenildi, Başakşehir'in yeni transferi Okaka Türkiye'deki ilk golünü atarken diğer gol Gulbrandsen'den geldi.

Spor / 19 Eylül 2021 Pazar 21:03
Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, bu sezon ilk galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ilk kez yenildi, Başakşehir'in yeni transferi Okaka Türkiye'deki ilk golünü atarken diğer gol Gulbrandsen'den geldi.

Maçtan önemli dakikalar

Başakşehir-Fenerbahçe maçı başladı.

8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de Diego Rossi ve Enner Valencia, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Pelkas ve Osayi Samuel oyundan alındı.

Fenerbahçe'de 62. dakikada Mesut ve Novak oyuna girerken Berisha ve Muhammed oyundan çıktı.

89.dakikada Fenerbahçe'de Mesut'un kullandığı etkili serbest vuruşta Başakşehir savunması tehlikeli alanda topu kornere çeldi.

GOL! 90.dakikada sahasından hızlı çıkan Başakşehir'de Edin Visca sağ kanattan Fenerbahçe yarı alanına geçti, İçeride boş durumda bulunan Gulbrandsen' gördü, Gulbrandsen topu filelerle buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe bu sezon ilk yenilgisini alırken Başakşehir ilk defa kazandı.

İlk 11'ler

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishmiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Okaka

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın 11’inde 4 değişikliğe gitti. Pereira; Mert Hakan, Mesut, Valencia, Rossi’nin yerine Muhammed, Pelkas, Berisha ve Max Meyer’e görev verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha.”


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