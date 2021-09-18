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Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş!

Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş!

Süper Lig’in 5. Haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Ev sahibi, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine üstünlük kurarak Wright ve Veysel Sarı’nın golleriyle devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda kabuk değiştiren Beşiktaş, Larin ve Ghezzal’ın da oyuna dahil olmasıyla Antalyaspor’u adeta sahadan sildi ve mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Bu sonuçla puanını 13 yapan siyah-beyazlılar, liderlik koltuğuna oturdu.

Spor / 18 Eylül 2021 Cumartesi 20:23
Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş!

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan zorlu mücadele, tam 5 gole sahne oldu. Sakatlıkları nedeniyle rotasyonlu bir kadroyla maça başlayan Beşiktaş, Antalyaspor'a üstünlük kuramadı.

Beşiktaş'ta dinlendirilen Pjanic, sakatlık geçiren Necip Uysal'ın yerine ilk yarının ortasında oyuna dahil olmak zorunda kaldı. 36. dakikada ise Mehmet Topal sakatlandı ve Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.

İlk yarıyı Wright ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-0 önde kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda bu üstünlüğü koruyamadı ve Beşiktaş'ın geri dönüşüne sahne oldu.

Siyah-beyazlılarda Larin ve Ghezzal'ın da oyuna dahil olmasıyla birlikte oyunun çehresi tamamen değişti. İkinci yarının hemen başında Rıdvan Yılmaz, farkı 1'e indiren golü attı.

Golden sonra üst üste pozisyonlar bulmaya devam eden Sergen Yalçın ve öğrencileri, yeni golcüsü Batshuayi ile beraberliği 65'de yakaladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim ise geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncularından birisi olan Rachid Ghezzal oldu.

2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. Haftasında puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.


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