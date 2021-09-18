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Ampute Milli Takımımız finale yükseldi

Ampute Milli Takımımız finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, 19 Eylül saat 21.00'de oynanacak finalde, İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Spor / 18 Eylül 2021 Cumartesi 20:15
Ampute Milli Takımımız finale yükseldi

Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.


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