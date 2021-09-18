Ampute Milli Takımımız finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, 19 Eylül saat 21.00'de oynanacak finalde, İspanya ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Ampute Futbol Millî Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Rusya'yı 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.