Fenerbahçe berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Frankfurt'a konuk oldu. Tempolu oynanan maçta Fenerbahçe etkili oyunla 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda pozisyonlar olmasına rağmen gol çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.







MAÇ SONUCU / Frankfurt 1-1 Fenerbahçe



GOLLER: 10' Mesut Özil, 41' Lammers



MAÇTAN DAKİKALAR



DK 1' Fenerbahçe'de Rossi ilk dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutu kalecinin üstüne vurdu.





DK 10' GOLL! Fenerbahçe baskılı oyunu sonucunda Mesut Özil ile 1-0 öne geçti. VAR'da incelenen pozisyon gol olarak neticelendi.



21. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleyi bulmadı.



DK 41' GOL - Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1'e getirdi.



İLK YARI 1-1 SONA ERDİ



46' Korner atışını kullanacak olan Mesut Özil'e Frankfurt taraftarları tarafından yabancı maddeler atıldı. Mesut Özil tribünlere öpücükle karşılık verdi.



Frankfurt'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



75' Frankfurt 2. gole çok yaklaştı. Altay gole izin vermedi.







77' Fenerbahçe'de Mesut Özil, Ferdi, Valenci ve Mert Hakan oyundan çıktı. Berisha, Pelkas, Muhammed ve Meyer oyuna girdi.



90' Fenerbahçe 90. dakikada Pelkas ile penaltı kazandı. Pelkas penaltı vuruşunu kaçırdı kaleciden dönen topu Berisha gole çevirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Berisha öncesinden ceza sahasına girdiği için gol geçersiz sayıldı.



MAÇ 1-1 SONA ERDİ.