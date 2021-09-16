Galatasaray'dan müthiş galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Galatasaray, grubun ilk maçını Türk Telekom Stadı'nda İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı oynadı. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine şans tanımadı.



İlk yarıda Morutan'ın direkten dönen topu ve birçok pozisyonda Lazio kalesine tehlikeli gelen temsilcimiz, İtalyan ekibinin deneyimli golcüsü Immobile'ye de geçit vermedi.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, üst üste pozisyonlarla Lazio kalesini yokladı.





Mücadelenin 67. dakikasında Morutan'ın çalımlarla ilerleyerek ceza sahasına açtığı ortayı kontrol etmek isteyen Lazio kalecisi Strakosha, topu kontrol edemedi ve kendi ağlarına çeldi.



Golün ardından tempoyu düşüren temsilcimiz, mücadelede başka gol olmasına izin vermedi ve sarı-kırmızılılar, grubun ilk sınavını başarıyla geçti. Galatasaray'ın rakipleri Lokomotiv Moskova ve Marsilya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla temsilcimiz Avrupa Ligi grubunda haftayı lider tamamladı.



MAÇ SONUCU | GALATASARAY 1-0 LAZİO



GOL: Strakosha (K.K)



MAÇTAN DAKİKALAR



8' Galatasaray'da Cicaldau, uzaktan şansını denedi. Top üstten auta gitti.



Fernando Muslera, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.



10' Kerem'in ceza sahasına pasıyla topla buluşan Halil harika bir vücut çalımıyla rakibini geçip şutunu attı, kaleci topu güçlükle kornere çeldi!



24' DİREK! Morutan'ın sol ayağıyla çektiği sert şut üst direkten oyuna geri döndü.



Galatasaray-Lazio maçının Slovenyalı hakemi Matej Jug, verdiği kararlarla tepki çekiyor.



Lazio'da Akpa-Akpro sarı kart gördü.



İLK YARI 0-0 SONA ERDİ



56' Lazio'da Vedat Muriqi oyuna girdi.



57' Lazio tehlikeli geldi. Luis Alberto'nun şutunu Muslera kurtardı.



61' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut, sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.



63' YİNE DİREK! Cicaldau'nun sol ayağıyla çektiği şut yine üst direkten auta çıktı.



67' GOLLL! Lazio kalecisi Strakosha kaleye gelen topu kontrol edemedi ve topu kendi kalesine gönderdi.



71' Galatasaray yine gole yaklaştı! Cicaldau'nun şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.



Mücadelenin devamında başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı tek golle kazandı.



MARCAO-KEREM EL ELE TRİBÜNE GİTTİ



GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi. Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

