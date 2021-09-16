Fenerbahçe Eintracht Frankfurt karşısında!

Süper Lig'de sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk grup maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkıyor. D Grubu'nda Frankfurt, Olimpiakos ve Royal Antwerp ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, saat 22.00'de başlayan maçta galibiyet arıyor.



Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstleniyor.







CANLI | EINTRACHT FRANKFURT 1-1 FENERBAHÇE



GOLLER



11' Mesut Özil

41' Lammers



MAÇTAN DAKİKALAR



DK 1' Fenerbahçe'de Rossi ilk dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutu kalecinin üstüne vurdu.



GOLL! Fenerbahçe baskılı oyunu sonucunda Mesut Özil ile 1-0 öne geçti. VAR'da incelenen pozisyon gol olarak neticelendi.