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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt karşısında!

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt karşısında!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, grup aşamasında sezonun ilk maçına Bundesliga ekibi Frankfurt karşısında çıkıyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayan maçta galibiyet arayan Fenerbahçe’nin birçok sakatlık eksiği bulunuyor. Zorlu mücadelede Fenerbahçe'nin 11’i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Spor / 16 Eylül 2021 Perşembe 22:11
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt karşısında!

Süper Lig'de sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk grup maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkıyor. D Grubu'nda Frankfurt, Olimpiakos ve Royal Antwerp ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, saat 22.00'de başlayan maçta galibiyet arıyor.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstleniyor.



CANLI | EINTRACHT FRANKFURT 1-1 FENERBAHÇE

GOLLER

11' Mesut Özil
41' Lammers

MAÇTAN DAKİKALAR

DK 1' Fenerbahçe'de Rossi ilk dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutu kalecinin üstüne vurdu.

GOLL! Fenerbahçe baskılı oyunu sonucunda Mesut Özil ile 1-0 öne geçti. VAR'da incelenen pozisyon gol olarak neticelendi.


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