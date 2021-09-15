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Beşiktaş-Dortmund maçı CANLI takip!

Beşiktaş-Dortmund maçı CANLI takip!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Dortmund'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Borussia Dortmund, Beşiktaş karşısında ilk tehlikeli pozisyonunda Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Spor / 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:48
Beşiktaş-Dortmund maçı CANLI takip!

Ülkemizi Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle güçlenen siyah-beyazlılar, Ajax, Dortmund ve Sporting Lizbon'un bulunduğu grupta iyi sonuçlar elde etmek istiyor.

Zorlu maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor.. Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda günün diğer maçı ise Sporting Lizbon ve Ajax arasında oynanacak.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-1 B. DORTMUND

20' Bellingham

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can, Mehmet Topal, Necip, Kenan Karaman

DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Yedekler: Unbehaun, Hitz, Moukoko, Reinier, Witsel, Passlack, Pongracic, Knauff, Wolf

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Maçın ilk tehlikeli pozisyonu Beşiktaş'tan geldi. Michy Batshuayi'nin şutunda Dortmund kalecisi Kobel topu kornere çeldi.

10' Pjanic'ten Ghezzal'a harika pas! Cezayirli oyuncu topu kontrol edemedi.

20' Borussia Dortmund, Beşiktaş kalesinde çektiği ilk şutta golü buldu. Jude Bellingham, takımını 1-0 öne geçirdi.


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