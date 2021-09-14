A Milli Takım, Stefan Kuntz ile anlaştı

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yerine geçecek isme çevrildi.



BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Alman Ümit Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke, dün İstanbul'a geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.



Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. Stefan Kuntz, bugün 15.15'te Türkiye'den ayrılacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Stefan Kuntz, hatırlanacağı üzere futbolculuk döneminde Beşiktaş forması da giymişti.



