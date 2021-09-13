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Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu!

Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan, geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan Başakşehir, 2021-2022 sezonuna da kabus gibi bir başlangıç yaptı.

Spor / 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:49
Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan, geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan Başakşehir, 2021-2022 sezonuna da kabus gibi bir başlangıç yaptı.

4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu periyotta sadece 2 gol atabildi. Yapılan transferlere rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın bileti kesildi.

Aykut Kocaman ile ayrılık kararı alan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, yeni hocayla ilgili girişimlerine başladı.

Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'le temasa geçti.

Göksel Gümüşdağ'ın takımı emanet etmek istediği Şenol Güneş ise bir süre takım çalıştırmak istemediğini belirterek başkan Gümüşdağ'ı kibar bir dille reddetti.

Başakşehir, alternatif ismin bulunması halinde hafta arasında Aykut Kocaman'la yollarını ayırmayı planlarken...

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu maçtan alınacak olumsuz bir sonuç halinde ise tecrübeli teknik adamla direkt ilişkisini kesecek.

Öte yandan Şenol Güneş'in ayrılığının ardından milli takım teknik direktör adayları arasında gösterilen Aykut Kocaman, 2-1 yenildikleri Göztepe maçı öncesi konuyla ilgili kendisine sorulan soruyu cevapladı.

'Milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili bir talebim olmadı ancak talep olursa hayır denmez' diyen Aykut Kocaman, "Önce genel bir tanımı yapmak lazım. Milli takım dendiği zaman, başka bir seviye orası. Orası bir temsil yeri. Dolayısıyla sadece benim için değil bütün ülkemizdeki çalıştırıcılar için tartışılacak bir yer değil. Böyle bir pozisyon için benim kişisel olarak hiçbir zaman böyle bir talebim olmadı, olmaz. Ancak talep olursa hayır denmez. Bu işin hem görev, sorumluluk, onursal tarafı. Her çalıştırıcı için böyle" ifadelerini kullandı.






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