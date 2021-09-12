Maçta ilk gol Fenerbahçe'den!

16' Henrique ceza sahası dışından vurdu, Altay topu tek hamlede kontrol etti.



12' Rossi şık hareketlerle ceza sahasına girdi, Uruguaylı oyuncunun plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.



11' Henrique topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Gustavo bu topu son anda dışarı gönderdi. Sivasspor köşe vuruşu kullanacak.



5' Osayi topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Rossi topa dokunamadı.



2' Yatabare ceza sahasının solundan vurdu, kaleci Altay topu kurtardı.



1' Maç başladı.



Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.



Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Hakem Halis Özkahya'nın yönetttiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha



Sivasspor: Muammer, Uğur, Dimitrios, Caner, Ahmet, Cofie, Fayçal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare