Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Maçta ilk gol Fenerbahçe'den!

Maçta ilk gol Fenerbahçe'den!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor / 12 Eylül 2021 Pazar 17:27
Maçta ilk gol Fenerbahçe'den!

16' Henrique ceza sahası dışından vurdu, Altay topu tek hamlede kontrol etti.

12' Rossi şık hareketlerle ceza sahasına girdi, Uruguaylı oyuncunun plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.

11' Henrique topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Gustavo bu topu son anda dışarı gönderdi. Sivasspor köşe vuruşu kullanacak.

5' Osayi topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Rossi topa dokunamadı.

2' Yatabare ceza sahasının solundan vurdu, kaleci Altay topu kurtardı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Hakem Halis Özkahya'nın yönetttiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Uğur, Dimitrios, Caner, Ahmet, Cofie, Fayçal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar