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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Bu sezon oynadığı üç lig maçını da kazanan Fenerbahçe, son yıllarda şansının tutmadığı Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 17:00'de başlayacak karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. Fenerbahçe'de yeni transferler Berisha ve Rossi sahaya çıkıyor. Jose Sosa ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle bugün yok.

Spor / 12 Eylül 2021 Pazar 15:51
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanından üç puan çıkaran Fenerbahçe daha sonra Altay ve Antalyaspor'u da mağlup ederek üçte üç yaptı. Fenerbahçe, bugün karşılaşacağı Sivasspor'u da mağlup ederek 2009'dan sonra en iyi başlangıcı yapmak istiyor. 

VİTOR PEREİRA DAUM'DAN SONRA İLK PEŞİNDE!

Sezona 3'te 3'le başlayan Fenerbahçe, Sivas'ı yenerse 2009'da Daum'la yaptığı lig başlangıcının ardından 12 yıl sonra üst üste 4 maçını da kazanmış olacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay Bayındır, Min Jae, Serdar Aziz, Tisserand, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Fenerbahçe Sivasspor Maçı


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