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Vodafone Park'ta goller üst üste geldi!

Vodafone Park'ta goller üst üste geldi!

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Siyah-beyazlılarda milli takımdan geç dönen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ile cezalı Salih Uçan ve sakatlığı bulunan Umut Meraş kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatana Alex Texeira ve yeni transfer Miralem Pjanic maça ilk 11'de başlıyor. Beşiktaş, 7'de Batshuayi ve 10'da Nkoudou'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Spor / 11 Eylül 2021 Cumartesi 20:20
Vodafone Park'ta goller üst üste geldi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ 2-0 YENİ MALATYASPOR

3' Pjanic'in kullandığı kornerde Vida'nın vuruşunu savunma karşıladı.

GOL! 7' Beşiktaş, Pjanic'in asistinde Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

GOL! 10' Beşiktaş Nkoudou'nun golüye skoru 2-0 yaptı.


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