Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Şenol Güneş'in ayrılığının perde arkası: 'Kal' deyip gönderdiler

Şenol Güneş'in ayrılığının perde arkası: 'Kal' deyip gönderdiler

Hollanda hezimetinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerle görüşüp ayrılabileceğini söyleyen Şenol Güneş’e önce ‘Kal hocam’ dendi. Ertesi gün Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop’un da dahil olduğu görüşmede arkasından iş çevrildiğini anlayan Güneş, istifasını sunarak tazminat almadan ayrıldı.

Spor / 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:24
Şenol Güneş'in ayrılığının perde arkası: 'Kal' deyip gönderdiler

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş’le yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan beklenmedik sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59’u resmi, 23’ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.
REKLAM

TFF MANEVRA YAPTI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ayrılık sürecinin perde arkasında TFF yöneticilerinin 1 günde yaptığı fikir değişikliği yatıyor. Hollanda mağlubiyetinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Şenol Güneş, “İstifa edebilirim” demesine rağmen, kendisine “Hayır kal hocam” denildi ve devam kararı alındı. Dün ise görüşmeye dahil olan Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un tavrı, bir gün önceki yaklaşıma göre 180 derece değişikti. Bir gün önce hocaya “Kal” diyen yöneticilerin tavrından rahatsız olan deneyimli teknik adam, kendisinden bağımsız farklı planlar yapıldığını anlayarak istifasını vererek odadan çıktı.

İKİNCİ DÖNEMİ 2,5 YIL SÜRDÜ

A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş’le yollar ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25’i resmi, 7’si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Milli takım, Şenol Güneş’in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Güneş’in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

İYİ BİR İSİM GETİRECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş’le yolların ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, “İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var. Şenol Güneş hocamızla dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. İyi bir teknik direktörle anlaşacağız” dedi.Göreve getirilmesi düşünülen isimler arasında Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın öne çıktığı öğrenildi. Öne çıkan isimler arasında yer alan Okan Buruk’un ise bir süre takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Sivasspor’da aldığı sonuçlar ve istikrarlı oyun anlayışıyla Rıza Çalımbay’ın da adaylar arasında yer aldığı bildirildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar