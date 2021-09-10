Galatasaray'da şok sakatlık!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Yıldız futbolcu Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.



TEDAVİSİ BAŞLADI

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.