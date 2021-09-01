Türkiye - Karadağ CANLI takip!





A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayımlanıyor.



Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard oldu.



CANLI | TÜRKİYE 2-1 KARADAĞ



9' Cengiz Ünder

30' Yusuf Yazıcı

40' Marusic



MAÇTAN DAKİKALAR



9' Kenan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz nefis bir vuruşla golü buldu!



16' Kaan Ayhan'ın sol çaprazdan şutu direkten döndü.



26' Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Burak Yılmaz, müsait pozisyonda kaleyi bulamadı.



30' Organize gelişen atağımızda sağ kanatta topla buluşan Cengiz nefis çıkardı, Yusuf'a adeta dokunmak kaldı!



37' Cengiz Ünder, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.



Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.



Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.



Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.



İLK 11'LER



Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.



Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic