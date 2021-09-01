Milli Takım'da çifte sakatlık!

Milli Takım'da Beşiktaş'tan Umut Meraş ile Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.



Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür yerine, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.



Beşiktaş'ın yeni transferi olan Umut Meraş'ın alt adale grubunda problem olduğu ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



KONUK KARADAĞ



2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk edecek.



Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.



GRUP LİDERİYİZ



Türkiye, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.



Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.



Grubun diğer maçlarında ise Letonya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.