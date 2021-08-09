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Trabzonspor aradığı golcüyü buldu!

Trabzonspor aradığı golcüyü buldu!

Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Trabzonspor, golcü transferinde Andreas Cornelius ve kulübüyle anlaşma sağladı. Dünyaca ünlü golcü bordo mavili formayı giymek için yola çıktı. Ünlü forvetin 14 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Öte yandan bordo mavili kulüp, Cornelius için sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Bordo mavili taraftarlar sosyal medyadan yapılan paylaşıma "Kral geliyor" yorumunu yaptı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius Trabzon'a geldi..

Spor / 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:17
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu!

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, yeni golcüsüne kavuştu. Bordo-mavililer, daha önce anlaşmaya vardığı Danimarkalı forvet Andreas Cornelius'u renklerine bağladığını resmen açıkladı. Danimarkalı golcü, "Selam Trabzonspor! Geliyorum." ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu. Cornelius, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı terletecek. Fırtına daha önce kadrosuna Gervinho, Marek Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita ve İsmail Köybaşı gibi önemli isimleri katmıştı.

Fırtına daha önce kadrosuna Gervinho, Marek Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita ve İsmail Köybaşı gibi önemli isimleri katmıştı. 28 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

PAYLAŞIM BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırıken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan ve oyuncuyu bugün Trabzon'a getirecek olan bordo mavililer, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük ilgi görürken, "Kral geliyor" yorumları yapıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo mavililer, yarın sabah yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarına devam edecek.


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