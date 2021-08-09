Dünya yıldızı Lionel Messi Paris'i sokağa döktü!

Kadrosunda Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe, Di Maria gibi yıldızlar bulunan PSG, şimdi de dünyanın en yetenekli futbolcusu Lionel Messi'yi kadrosuna kattı! Messi transferinin bugün açıklanması bekleniyor. PSG taraftarları Paris'te dünya yıldızını bekliyor.



AYRILIRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI...



Barcelona ile özdeşleşen Lionel Messi, kulübe veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Messi çok uzun yıllardır Katalan ekibinde forma giyiyordu.



SERGİO RAMOS İLE AYNI TAKIMDA OLACAKLAR..



İspanya'da defalarca derbide karşı karşıya gelen Sergio Ramos ve Lionel Messi bu kez PSG'de, aynı başarı için mücadele edecekler. Messi'nin Neymar'dan 10 numarayı alıp almayacağı ise henüz belli değil.





PSG taraftarları Parc des Princes Stadyumu'nun önünde toplanmaya başladı. Messi'nin bugün duyurulması bekleniyor.