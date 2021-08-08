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Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı şifresiz mi?

Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı şifresiz mi?

İspanya La Liga’nın efsane takımlarından Barcelona’nın her yıl Ağustos ayında sezona hazırlık amaçlı olarak düzenlediği Gamper Turnuvası’nda ev sahibi Barça, İtalya Serie A’nın yıldız takımlarından Juventus ile final mücadelesi için Camp Nou’da sahneye çıkacak. Lionel Messi’nin kulüpten ayrılmasıyla bir süredir gündemde olan İspanyol ekip, Juventus karşısında galip gelmek için mücadele verecek. Yıldız takımların mücadelesine tanık olmak isteyen futbolseverler ise Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Joan Gamper Turnuvası Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları

Spor / 8 Ağustos 2021 Pazar 20:13
Barcelona Juventus maçı hangi kanalda? Barcelona Juventus maçı şifresiz mi?

Barcelona kulübünün kurucusu, oyuncusu ve ilk başkanı olan Joan Gamper adına düzenlenen hazırlık turnuvasının finalinde ev sahibi Barcelona ile İtalya Serie A temsilcisi Juventus karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek ve iki dev takımın mücadelesine ve maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Barcelona Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? sorularına yanıt aramaya yoğun şekilde devam ediyor.

BARCELONA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
Gamper Turnuvası Barcelona - Juventus final maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile merak edilen tüm detaylar şöyle;

Joan Gamper Kupası Barcelona - Juventus final maçı 8 Ağustos 2021 Pazar günü, saat 22:30'da başlayacak. Camp Nou - Barcelona'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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