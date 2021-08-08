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Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ilk kez basının karşısında!

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ilk kez basının karşısında!

Yaklaşık 21 yıllık Barcelona macerası sona eren ve tüm dünyadaki futbolseverleri şaşkına çeviren Arjantinli yıldız Lionel Messi, ayrılığın sonrasında ilk kez basının karşısına çıkıyor. Toplantı öncesi gözyaşlarına hakim olamayan dünyaca ünlü yıldızın açıklamalarını anbean canlı aktarıyoruz.

Spor / 8 Ağustos 2021 Pazar 13:22
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ilk kez basının karşısında!

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından ilk kez açıklamalarda bulunuyor. Arjantinli futbolcu, açıklamalarına başlamadan önce gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre konuşmakta güçlük çekti. Messi'nin açıklamalarını canlı aktarıyoruz.

İşte Messi'nin açıklamaları;

Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

'CAMP NOU'DA VEDA ETMEK İSTERDİM'

Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama... Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım.

Son birkaç gündür ne diyeceğimi çok düşündüm. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey söyleyemem. Bu kulüpte geçen bunca yıldan sonra çok zor.

'BURADA KALMAYI HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORDUK'

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barcelona'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim.

Konuşurum diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kelimeler aklıma gelmiyor...

TARAFTARLAR TESİSLERE AKIN ETTİ

34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun basın toplantısı öncesi Barcelonalı taraftarlar tesislere akın etti.

Taraftarlar, Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulundular.

Son Dakika: Barcelonadan ayrılan Lionel Messi ilk kez basının karşısında Açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

LAPORTA'DAN MESSI AÇIKLAMASI

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.

Laporta açıklamasında, 'Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona'nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı' ifadelerini kullanmıştı.


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