Tokyo'da tarihi madalya! Uğur Aktaş karatede bronz madalya kazandı...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda yerı finalde İranlı rakibine yenilerek bronz madalya elde etti. Tokyo'daki madalya sayısını 13'e çıkaran Türkiye, 1948'deki 12 madalyayı geçerek rekor kırdı.



Tokyo'da 13. madalyasını Uğur Aktaş'la kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalya rekorunu kırdı. Tokyo 2020, Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları olarak tarihe geçti.