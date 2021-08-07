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Tokyo'da bir madalya daha garanti! Uğur Aktaş finalde!

Tokyo'da bir madalya daha garanti! Uğur Aktaş finalde!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Spor / 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30
Tokyo'da bir madalya daha garanti! Uğur Aktaş finalde!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

YARI FİNALE ÇIKARAK MADALYAYI GARANTİLEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.


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