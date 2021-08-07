Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Busenaz, çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden milli sporcu, müsabakadan 5-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırmıştı.



Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu altın madalya için rakip oldu. Busenaz, ilk raundu kaybetse de maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergiledi ve Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğunu getirdi. Milli boksör, olimpiyat tarihinin ilk altın madalyalı boksörü olarak da Türk spor tarihine geçti.



Türkiye'ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci altın madalyasını kazandıran Busenaz'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti.



TÜRK BOKSU "BUSELERİ'YLE" TARİH YAZDI



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.



Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.



17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA



Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.



2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.



TÜRK BOKSUNUN ALTIN MADALYASI



Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti. Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.



13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN



Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

