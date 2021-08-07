Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 'O madalya Türkiye'ye gelecek' diyen Busenaz sözünü tuttu.

Spor / 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:47
Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Busenaz, çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden milli sporcu, müsabakadan 5-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırmıştı.

Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu altın madalya için rakip oldu. Busenaz, ilk raundu kaybetse de maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergiledi ve Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğunu getirdi. Milli boksör, olimpiyat tarihinin ilk altın madalyalı boksörü olarak da Türk spor tarihine geçti.

Türkiye'ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci altın madalyasını kazandıran Busenaz'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti.

TÜRK BOKSU "BUSELERİ'YLE" TARİH YAZDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

TÜRK BOKSUNUN ALTIN MADALYASI

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti. Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar