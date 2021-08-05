Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Türkiye'ye Tokyo'dan bir madalya daha!

Türkiye'ye Tokyo'dan bir madalya daha!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sevindiren bir haber daha geldi. Ülkemizi karatede temsil eden Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.

Spor / 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:41
Türkiye'ye Tokyo'dan bir madalya daha!

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar elde etmeye devam ediyor. Mete Gazoz, Ferhat Arıcan, Buse Naz Çakıroğlu gibi isimlerin ardından bu sefer güzel haberi getiren Eray Şamdan oldu. 

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray Şamdan, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak. Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak.

2020 Tokyo OlimpiyatlarıEray Şamdan2020 Tokyo Olimpiyatları Karate


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar