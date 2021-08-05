UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibinden St Johnstone ile maç yapacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala, futbol severler maça dair pek çok soruya yanıt arıyor. Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman? Gibi soruların yanıtını araştırıyor. Karşılaşma önceki açıklamalarda bulunan Fatih Terim, takımda oynayabilecek isimleri de belirtti. Fatih Terim, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve maçta forma giyebileceğini duyurdu. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray ve ST Johnstone maçı saat kaçta?





Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?



11'LERİ Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Muhtemel 11'leri



Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Hangi Statta Oynanacak?



Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, MohamedST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, KaneGalatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.sorularının yanıtı bu şekildedir.