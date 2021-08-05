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Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman?

Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman?

Galatasaray ve ST Johnstone karşılaşması UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turlarında ülkemiz için büyük bir önem taşıyor. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray ve ST Johnstone maçı saat kaçta? İşte Galatasaray ve ST Johnstone maçı detayları…

Spor / 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:31
Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibinden St Johnstone ile maç yapacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala, futbol severler maça dair pek çok soruya yanıt arıyor. Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman? Gibi soruların yanıtını araştırıyor. Karşılaşma önceki açıklamalarda bulunan Fatih Terim, takımda oynayabilecek isimleri de belirtti. Fatih Terim, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve maçta forma giyebileceğini duyurdu. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray ve ST Johnstone maçı ne zaman? Galatasaray ve ST Johnstone maçı saat kaçta?

Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.



11'LERİ Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Muhtemel 11'leri


Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Hangi Statta Oynanacak?


Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

Galatasaray ve ST Johnstone Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak sorularının yanıtı bu şekildedir.

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