2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan milli sporcumuz Eray Şamdan, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Milli karateci Eray Şamdan A Grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 6 puanla grubunu 2. sırada bitirdi. Yarı finalde Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa ile TSİ 14.00'da karşılaşacak olan Eray Şamdan, tüm Türkiye tarafından merak edilen bir isim oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden birçok kullanıcı Eray Şamdan kimdir? Karateci Eray Şamdan kaç yaşında? 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları Eray Şamdan kimdir? Sorularının yanıtını aradı. Sizler için Eray Şamdan'ın hayatını yazdık.









Eray Şamdan Kimdir?



Eray Şamdan, 25 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Kocaeli'li olan Eray Şamdan, Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde karateye başladı. Sürati ve tekniği ile “Rizgarın Oğlu” lakabını alan milli sporcumuzun antrenörlüğünü babası yapmaktadır. Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediye Sporcusu olan Şamdan, 5 Avrupa Şampiyonasında rakiplerine puan vermeyen tek sporcu oldu. Türkiye'yi ilk kez 2011 yılında Karadeniz Hazar Ülkeleri Turnuvası'nda temsil etti. 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ümitler kumite 52 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı. 12-15 Kasım 2015'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nı ve ilk kez yer aldığı 21 yaş altı grubunda 60 kiloyu dünya şampiyonu olarak tamamladı ve madalyasını aldı. Sporcunun 200'den fazla madalyası bulunuyor.2020 Tokyo Olimpiyatlarında karate kumite alanında ülkemizi temsil edecek olan Eray Şamdan'ın toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunmaktadır.sorularının yanıtı son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.