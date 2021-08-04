Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Fenerbahçe'de o isimler kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de o isimler kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir." denildi.

Spor / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:38
Fenerbahçe'de o isimler kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibe geçtiğimiz sezon geri dönen tecrübeli futbolcuyla yollar bir kez daha ayrılabilir. Sarı-lacivertli kulüp, Caner Erkin ile Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

'PEREIRA'NIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA...'


Fenerbahçe'nin açıklamasında; 'Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL'LE BERABER GELMİŞTİ... BİRAYRILIK DAHA MI?


Caner Erkin'le ilgili alınan bu karar kafaları karıştırırken oyuncunun yeni sezonda takım kadrosunda yer alma ihtimali de zayıfladı. Caner Erkin 2020 / 21 sezonu başında Gökhan Gönül'le birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tartışmalı transfer süreci sonrası yeniden eski takımına dönen Erkin bu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken bunların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.

PEREİRA'NIN İLK DÖNEMİNDE GERİLİM


Bu sezon 3-4-3 formatında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ilk döneminde Caner Erkin'le sorun yaşamıştı. O dönem ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermiş, devamındaki süreçte kadro dışı kalmıştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar