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Super Lig'de bir ayrılık daha!

Super Lig'de bir ayrılık daha!

Göztepe: "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır."

Spor / 31 Ağustos 2021 Salı 18:12
Super Lig'de bir ayrılık daha!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


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