Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları yarı finalde!

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Polonya’yı da mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, Polonya’yı setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor / 31 Ağustos 2021 Salı 21:59
Filenin Sultanları yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasından bu yana mağlubiyet almadan yoluna devam ediyor. Son 16 turunda Çekya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, çeyrek finalde de Polonya'yı 3-0'la geçti.

Polonya karşısında tüm setlerde rakibine üstünlük kuran milliler, yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Filenin Sultanları yarı finalde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti.

İLK SET SONUCU | TÜRKİYE 25-18 POLONYA

İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE 25-14 POLONYA

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE 24-21 POLONYA


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar