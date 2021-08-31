A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasından bu yana mağlubiyet almadan yoluna devam ediyor. Son 16 turunda Çekya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, çeyrek finalde de Polonya'yı 3-0'la geçti.



Polonya karşısında tüm setlerde rakibine üstünlük kuran milliler, yarı finaldeki rakibini bekleyecek. Filenin Sultanları yarı finalde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti.



İLK SET SONUCU | TÜRKİYE 25-18 POLONYA



İKİNCİ SET SONUCU | TÜRKİYE 25-14 POLONYA



ÜÇÜNCÜ SET SONUCU | TÜRKİYE 24-21 POLONYA