Fenerbahçe'de bomba iddia! Ali Koç'tan Mesut Özil'e şok sözler

Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, 4 Büyükler'in performanslarını değerlendirdi. Usta isim Levent Tüzemen, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mesut Özil'le ilgili bomba iddiayı açıkladı. İşte detaylar...



SORU: Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3'te 3 yaptı. Bu seri devam eder mi? Geride kalan 3 haftada hangi takım sizi futbol olarak tatmin etti?



BÜLENT TİMURLENK: Kamp yorgunluğu ve transfer devam ederken milli ara öncesi 3'te 3 yapılması 'ilk büyük hendek atlanmış' manasını taşıyor. Pereira ismi üzerindeki tartışmalara rağmen, önemli sakatları varken Avrupa ve ligde aldığı skorlarla eylül ayına eli kuvvetli giriyor. İlk iki maçta haftanın kalecisi Altay'dı. Son maçta Altay'ın isabetli şut atamadığı bir F.Bahçe kalesi vardı. Avcı'nın takıma kalite katan transferleri ve farklı Malatya galibiyetiyle başlayan süreçte, Roma elbette çok sert rakipti ama onun dönüşünde kaleyi kapatıp Giresun'da kazanmak onun da milli araya gülümseyerek girmesini sağladı. Zirvede F.Bahçe'nin takım oyunu ön plana çıkarken, Avcı'nın şöhretli ve yetenekli adamları, iş bitirendi.



ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor bu senenin inşasını, geçen sezondan başlattı. Bugün de bunun meyvelerini topluyor. Oluşturulan takım iskeletine ilave edilen Hamsik, Gervinho, Peres, Cornelius ile takım kalitesi de yukarıya çıktı. Bu oyun düzeniyle Trabzonspor, her takıma karşı pozisyon da bulur, gol de atar. Şampiyonluk yolunda ilerleyecekler gibi de görünüyor. F.Bahçe, yeni bir teknik adam gibi görünse de Türkiye'yi bilen bir hocayla yarışa başladı. Sistemi değiştirse de kadronun geçen seneden devam ediyor olması, bir avantaj sağladı. Genel oyun düzeni yerine oturdu. Ama bir-iki dokunuşa da ihtiyacı var. Özellikle iyi bir santrfor alınmalı.



GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor nokta transferler ile kaliteyi yükseltti. Avcı'nın oyunu sonuç alır hale geldi. Fenerbahçe ise kadrosunu korudu, daha coşkulu ve temaslı bir oyun seçti. Ama dokuz puanın iki taraf için hikâyesi farklı. Trabzonspor, hücum hattındaki etkinliği ile kayıpsız ilerlerken, Fenerbahçe bunu savunma performansıyla yaptı. İki takım da disiplinli ve yüksek konsantrasyon ile oynuyorlar.



LEVENT TÜZEMEN: Trabzonlu oyuncularda sadece yorgunluk yoktu, Roma'ya kaybetmenin moral bozukluğu da vardı. F.Bahçe, gövdeli Helsinki galibiyetinin ardından iklim farklılıklarına rağmen İzmir'in sıcağında ikinci yarı Ferdi'nin bireysel yetenekleri ve becerisiyle sonuca gitti. İki takım da iyi futbol oynamaya ve pozisyon üretmeye devam ediyor.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Eğer en az iki önemli transfer hamlesi gelir, milli maç arası da değerlendirilirse daha iyi bir F.Bahçe gündeme gelecektir. Takımın yeni sisteminde 3'lü defans oturdu. F.Bahçe'nin takım savunması iyi ama hücumda sıkıntı var. Bunu gidermek için de mutlaka bir kanat forveti ve bir santrfor gerekiyor. Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. En büyük artılarından bir tanesi de Avrupa kulvarında oynamadıklarından diğer 3 rakibine göre fiziksel olarak bir avantajları da olacak. Sadece oyun olarak Trabzonspor daha organize ve hücumda etkili ama Hamsik ve Bakasetas orta sahada oynayınca geçiş oyunlarında defansta sıkıntı yaşıyorlar.



'ARTIK 'MESUT NEREDE?' DİYE SORAN OLMAZ!'



SORU: Mesut Özil'in sakat olduğu açıklandı ve maçı tribünden izledi. Ama Pereira ile sorunları olduğu da konuşuluyor. Fenerbahçe'de bir Mesut Özil sorunu yaşanır mı?



GÜRCAN BİLGİÇ: Takipçi sayısı, 3 büyük kulüp toplamından daha fazla olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Mesut gibi bir oyuncuyu bir oynatıp, bir kulübeye koyarken, bunu doğru bir şekilde yapmalısınız. Bir dünya yıldızı var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Dünya Kupası'nı da kaldırırken çok koşan, mücadele eden bir oyuncu değildi. Fenerbahçe'nin hocası, oyunu Mesut'un üstüne kurmadı, onu oyunun parçası yapmak istedi ve doğrusu buydu. Böyle oyuncuların değerini işler zora girdiğinde anlarsınız. Ben olsam Mesut'u pamuklara sararım.



'38 BÖLÜM KONUK OYUNCU OLMAZ'



BÜLENT TİMURLENK: Çok şöhretli bir oyuncuyu, uzun süreli dizi filmlerde konuk oyuncu olarak gördüğünüzde o diziye değer kattığını ve onore edildiğini düşünürsünüz. Bu bir, bilemedin iki bölümdür. Futbol sezonu bir diziyle 38 bölümden oluşuyor. Mesut Özil'in ayakları yere sağlam basmıyor. Onun oyun aklını ve tecrübesini tartışacak halim yok. Ama bugün Muhammed, yarın Pelkas o bölgeye aday isimler. Pereira'nın eli çok kuvvetli. Doğrusu bugünlerde ona kimse, oynatmadığında, 'Mesut nerede?' diye hesap soramaz.



LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, Pereira konusunda eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı hataları yapmıyor. Pereira'ya verilen yetkilerin, yönetim arkasında duruyor. İlk gelişinde gölgesiyle bile kavga eden Pereira, oyun ve oyuncuları hakkında sürekli pozitif mesajlar veriyor. 3-4-3 sistemi, her hafta üstüne koyarak oturuyor. F.Bahçe'de oyuncular Pereira'nın sistemine itiraz etmedikleri gibi yarattığı rekabete de destek veriyorlar. Mesut'un kariyeri, Pereira'nın üstünde olabilir. Ama Pereira kariyere bakmıyor, sisteme uyan, mücadele eden oyunculara şans veriyor. Şu çok önemli; Pereira'nın saha içindeki öğretmeni Gustavo. Brezilyalı, takımı bir maestro gibi yönetiyor. Bir iddiaya göre, Mesut'a, Başkan Ali Koç, 'Ses çıkarma' demiş. Geçmişte aynı hatayı Sneijder yapmış ve eski başkan Ünal Aysal'a devre arası telefon edip 'Ya ben ya Terim' demişti. Aysal bu resti görmedi. Ali Koç'un da Mesut'un restini görmediğini söyleyebilirim.



ALİ GÜLTİKEN: Bütün takımlar kadrolarının içinde ekstra ve lüks oyuncu peşinde koşuyorlar. Bulduysanız bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Mesut'un ne olduğu ve neler yapabileceği açık. Önemli olan takım oyunuyla onu buluşturabilmek. Bu da Pereira'nın görevi.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Ne kadar önemli bir yıldız da olsan fizik kondisyonun yoksa işe yaramıyor. Bu tip oyuncular teknik direktörleri de zora sokar. Çünkü medyada ve taraftarlarda yıldız futbolcu hayranlığı var. Ama ben Mesut'un şu andaki fizik gücünün son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bazı yorumlar yapılıyor, 'Mesut'un asistlerine, kalitesine büyük ihtiyaç var' diye. Ama o ihtiyacı karşılamak için güç gerektiği göz ardı edilmesin.



'TERİM İÇİN ZOR GEÇECEK'



SORU: Teknik adamlar açısından bakarsak 4 büyük takımın hocaları için neler söylersiniz? Kime tam not verelim...



BÜLENT TİMURLENK: Pereira, 5 yıl sonra daha demlenmiş ve takıma daha hakim bir hoca portresi çizerek başladı. Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı, ülkenin en üst düzey Türk hocaları. Yalçın'ın elinde şampiyon ve oturmuş bir kadro varken, G.Saray'ın neredeyse sıfır kilometre, geliştirilmeye açık bir takımı var. Avcı ise geçen ara transferde başladığı yapılandırmayı bu yaz da devam ettirerek kadro derinliği kurdu. Avcı da Yalçın ve Terim gibi 8+3'te akıl oyunlarına başvurmak zorunda.



LEVENT TÜZEMEN: 4 büyük takım arasında en şanslı hoca olarak Abdullah Avcı'yı görüyorum. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe, sadece lig yarışı içinde olmayacaklar, aralık ayına kadar sürecek Avrupa kulvarında da yarışacaklar. Trabzonspor, sadece lige konsantre olacak. Trabzon, 3 takımın Avrupa'daki mücadelesini fırsata çevirirse puan farkını açabilir.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Abdullah Avcı, geçen seneden takımına alıştı. Elinde de artık istediği malzeme var. Bu sene şampiyonluğa oynar. Vitor Pereira, takımın başına geldikten sonra F.Bahçe'ye bir disiplin geldi. Eğer iyi transferler gelirse Pereira da yarışta olur. Fatih Terim, asla vazgeçmez, panik yapmaz. Terim olduğu sürece G.Saray yoluna devam eder. Sergen Yalçın'ın istediği transferler yapıldı. Takımın da oturmuş bir düzeni var. Artık bundan sonra her şey Yalçın'ın elinde.



GÜRCAN BİLGİÇ: Pereira'nın üçlü defansa dönmesini eleştirdim. Ama takımın coşkusuyla, bu açığını kapattı. Abdullah Avcı planını adım adım uyguluyor. Başka bir takım yarattı. Sergen Yalçın, geçen seneden gelen tempolu oyununa devam ediyor. Fatih Terim ilk kez iddialı kadrodan uzak, bir yenilenme modelinin içine girdi. Problem çözen oyuncu sayısı az. Bu sene onun için çok zorlu geçecek.



'BEŞİKTAŞ 8+3'ÜN MUZDARİBİ BİR TAKIM!..'



SORU: Galatasaray ve Beşiktaş geriden gelse de kadrolarına çok iyi takviyeler yaptılar. İlk 3 haftaya bakınca eksikleri neler?



ALİ GÜLTİKEN: Batshuayi ile Alex ligin üstünde kaliteye sahipler. Ciddi fark yaratacaklar. Şampiyonluğun en güçlü favorisi Beşiktaş. G.Saray, Fatih hoca ile sürekli oynayabilecek 11'e karar verdiğinde sıkıntılarını aşacaktır.



LEVENT TÜZEMEN: Batshuayi ve Alex, Kartal'a katkı sağlayacaklar. G.Saray'da 2 Rumen'in uyumu dikkat çekti. Cicaldau'nun rahatsızlanarak çıkması Morutan'ı olumsuz etkilediği gibi takımın pas ritmini de bozdu. G.Saray, Berkan- Taylan ikilisiyle sezonu götüremez. Bir transfer yapılmalı.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın bir stoper transferine ihtiyacı var. Batshuayi, Aboubakar tarzı bir santrfor değil ama fizik olarak daha güçlü ve daha yıpratıcı. Oynadıkça faydalı olacaktır. G.Saray da çok transfer yaptı. İki Rumen yetenek var. Ama görev yerleri aynı. İkisinin birlikte oynaması takım savunması açısından sıkıntı.



GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray'ın hâlâ bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Gedson bu yüzden önemli. Beşiktaş kulübesini zenginleştirmeli.



BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş 8+3'ün muzdaribi bir takım. Gerçekte ideal 11'inde tek yerli oyuncu Ersin gözüküyor. 11'deki 3 yerlinin ortaya koyacağı performans, Sergen Yalçın için çok önemli. G.Saray'ın sağlam bir 6 numaraya ve iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var.