Fenerbahçe 4 dakikada fişi çekti!

Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan takımların mücadelesinde Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 51'de Ferdi Kadıoğlu ve 55'te Enner Valencia kaydetti.



FERDİ'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS!



51. dakika müthiş bir gole imza atan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 4 dakika sonra Enner Valencia'nın golünde asisti yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR



33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.



47' Fenerbahçe atağında Valencia'nın vuruşunu kaleci Lis kornere çeldi. Sonrasında kornerden gelen ortada Gustavo'nun şutunda yine Lis gole izin vermedi.



GOL! 51' Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı müthiş golle deplasmanda 1-0 öne geçti.



GOL! 55' Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı.