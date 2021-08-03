Mustafa Cengiz'e ihraç şoku!

Galatasaray'da mevcut yönetim, eski başkanlardan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimden önce yaptığı açıklamada 'Bu yapılan hukuksuzluk. Bunun için dava açtık.' demişti. İhraç talebinde bulunulan yöneticiler arasında Yusuf Günay da var.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin iptali kararında imzası bulunan aralarında eski başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da olduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Eski yönetimden 7 kişi tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.