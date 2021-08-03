Mustafa Cengiz'e ihraç şoku!

Galatasaray'da mevcut yönetim, eski başkanlardan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimden önce yaptığı açıklamada 'Bu yapılan hukuksuzluk. Bunun için dava açtık.' demişti. İhraç talebinde bulunulan yöneticiler arasında Yusuf Günay da var.