Jimnastikte ilk madalya!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı. Son derece iyi bir performans sergileyen Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Ferhat Arıcan, tarihimizde cimnastikteki ilk madalyayı ülkemize getirdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında yarıştı. Son derece iyi bir performans sergileyen Ferhat Arıcan, 15.633'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Ferhat Arıcan, tarihimizde cimnastikteki ilk madalyayı ülkemize getirdi.
Ferhat Arıcan, Olimpiyatlarda jimnastik alanında ülkemize madalya kazandıran ilk sporcu oldu.