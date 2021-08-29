Fenerbahçe'de Mesut Özil sürprizi!

Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-lecivertlilerde Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer almıyor. Altay - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geliyor.
Altay 11'i
Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Fenerbahçe 11'i
Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia