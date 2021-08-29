Fenerbahçe'de Mesut Özil sürprizi!

Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-lecivertlilerde Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer almıyor. Altay - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...