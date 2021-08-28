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Mesut Özil’den Arsenal’e olay gönderme!

Mesut Özil’den Arsenal’e olay gönderme!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in Manchester City’ye farkla yenilmesi sonrası bir paylaşım yaptı. Özil, Arsenal yönetimi ve Arteta tarafından haksız bir şekilde dışlanmış ve istenmeyen adam ilan edilmişti. Haberin detayları...

Spor / 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:34
Mesut Özil’den Arsenal’e olay gönderme!

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal deplasmanda Manchester City'ye 5-0 kaybetti. Bir dönem Arsenal forması giyen, Fenerbahçeli yıldız oyuncu da sonuca kayıtsız kalamadı.
 
Mesut Özil sosyal medya hesabından, 'Trust the process' yani 'Sürece güvenin' şeklinde bir yorum yaptı.Arsenal'ın aldığı farklı mağlubiyetin ardından Mesut Özil, Arsenal Menajeri Arteta'nın daha önce ifade ettiği "Sürece inanın" sloganını üzülerek paylaştı…

Mesut Özil, İngiltere'de forma giyerken Arsenal yönetimi ve Arteta tarafından haksız bir şekilde dışlanmış ve istenmeyen adam ilan edilmişti…
 
 


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